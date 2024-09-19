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19 Сентября , 15:15

Дорожники Башкирии ремонтируют в ЛНР ещё один участок дороги

telegram-канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Фото:telegram-канал министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Дорожные рабочие из Башкирии начали ремонтировать в Красном Луче (ЛНР) дорогу по улице Литвинова. Они работают на участке от улицы Конева до Пионерской протяжённостью 1,7 км. Специалисты планируют обновить асфальтобетонное покрытие. Об этом сообщили в минтрансе республики.

«Улица Литвинова — одна из основных транспортных артерий Красного Луча. Ремонт дороги обеспечит безопасный и комфортный проезд местным жителям к своим домам. На этой улице располагается Строительный колледж. Здесь ходит общественный транспорт», — рассказала и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

В ведомстве отметили, что в 2024 году дорожники Башкирии планируют отремонтировать не менее 23 км дорог в ЛНР. К середине сентября в Красном Луче в нормативное состояние приведено 12 улиц общей протяженностью 11,7 км.

Вместе с тем, в Башкирии так же активно продолжаются дорожные работы. В Баймакском и Хайбуллинском районах идёт ремонт трассы Сибай — Акъяр, в Ишимбайском районе дорожники ведут капитальный ремонт дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, реконструируют трассу Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском и Дуванском районах, а также мост через реку Быстрый Танып в Дюртюлинском районе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что дорожные рабочие из Башкирии завершили в Красном Луче ремонт улицы Шевченко. 

Автор:Эдуард Кускарбеков
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