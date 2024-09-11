Хирург из Уфы ушёл по контракту на СВО

Сердечно-сосудистый хирург из Уфы выбрал службу по контракту с минобороны и теперь работает врачом в госпитале на Донбассе. Его в своём telegram-канале представил журналист Ильдар Юлдыбаев.

Уфимский врач ездил в зону СВО в составе медицинских бригад с 2022 года. Но однажды решил, что его место рядом с военнослужащими из Башкирии.

«Из Башкирии много контрактников. Хочется помочь нашим ребятам. Они после ранений хотят скорее выздороветь и продолжать биться за Победу. Не встречал ни одного, кто хотел бы уехать домой по ранению. Думаю, у наших земляков такая черта характера и воспитание. Главное задача госпиталя — вылечить бойца и вернуть его в строй. Либо отправить на следующий этап лечения, если это потребуется. Воины должны быть здоровыми», — рассказал хирург военкору.

Мужчина добавил, что Башкирия обеспечивает медиков всем необходимым, из республики регулярно приезжают гуманитарные конвои. Присоединиться к жителям Башкирии, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, можно после подписания контракта с оборонным ведомством страны.

президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей.

Интересующие их вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.