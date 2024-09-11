Новости Башкортостана и Уфы
91.11
+0.73
100.5
+0.59
70.64
+1.45
24+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
СВОих не бросаем
11 Сентября , 10:44

Хирург из Уфы ушёл по контракту на СВО

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Сердечно-сосудистый хирург из Уфы выбрал службу по контракту с минобороны и теперь работает врачом в госпитале на Донбассе. Его в своём telegram-канале представил журналист Ильдар Юлдыбаев.

Уфимский врач ездил в зону СВО в составе медицинских бригад с 2022 года. Но однажды решил, что его место рядом с военнослужащими из Башкирии.

«Из Башкирии много контрактников. Хочется помочь нашим ребятам. Они после ранений хотят скорее выздороветь и продолжать биться за Победу. Не встречал ни одного, кто хотел бы уехать домой по ранению. Думаю, у наших земляков такая черта характера и воспитание. Главное задача госпиталя — вылечить бойца и вернуть его в строй. Либо отправить на следующий этап лечения, если это потребуется. Воины должны быть здоровыми», — рассказал хирург военкору.

Мужчина добавил, что Башкирия обеспечивает медиков всем необходимым, из республики регулярно приезжают гуманитарные конвои. Присоединиться к жителям Башкирии, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, можно после подписания контракта с оборонным ведомством страны.

президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей.

Интересующие их вопросы можно задать по номеру Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru