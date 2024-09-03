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3 Сентября , 19:35

В Башкирии открыли мемориальную доску погибшему на СВО врачу

соцсети
Фото:соцсети

Во дворе городской поликлиники Белорецка открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО земляке Денисламове Даяне Галиевиче.

В белорецкой больнице он проработал более 30 лет, сначала массажистом, затем рентген-лаборантом. 26 февраля этого года Даян Галиевич героически погиб в бою, спасая раненых в зоне СВО.

Награжден орденом генерала Шаймуратова и орденом Мужества посмертно. Сегодня награду супруге героя вручил глава Белорецкого района Андрей Иванюта. 

- Даяна Галиевича хорошо знали и очень уважали многие белоречане, сотрудники больницы, - написал в соцсетях Андрей Иванюта. - Даян Галиевич был отзывчивым и добрым, старался всем помогать. Очень любил своих детей, старался дать им хорошее воспитание. Мы всегда будем помнить об этом воине, который отдал жизнь во имя мирного неба над Россией.
Автор:Лейла Аралбаева
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