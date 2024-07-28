«Мы горды за сына»: отец погибшего бойца СВО из Уфы поделился историей героизма

Сегодня, 28 июля, исполнился ровно год, как в Уфе проводили в последний путь погибшего участника СВО Руслана Попова. Он погиб, выполняя поставленную командованием задачу. Несмотря на то, что военнослужащий был командиром отделения, он ушел на разведку первым, а не отдал приказ другим бойцам. Первый орден Мужества наш земляк получил еще при жизни. Вторым орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова Попова наградили уже посмертно… «Башинформу» удалось поговорить с отцом героя — Игорем Евгеньевичем. Он рассказал, каким был его сын, почему стал военным и как неоднократно спасал товарищей на поле боя.

Мечта детства

Примерить солдатскую форму Руслан Попов мечтал с детства. Уже к 5 классу определился с профессией и стал целенаправленно готовиться к поступлению в военное училище, вспоминает отец. Занимался в тире, записался в секцию рукопашного боя. Родители порой и сами удивлялись тому, что их сын уже в подростковом возрасте знал точно, кем хочет стать в будущем. Тем более, что в роду профессиональных военных не было. Надо сказать, что это были не мальчишеские мечты о погонах и звездах на них, о героизме и славе. Руслан часто смотрел документальные фильмы об армии и прекрасно знал, как там обстоят дела, не романтизировал профессию. Маме и папе оставалось только поддержать его в этом решении.

«Отговаривать никогда не пытались. Как бы это пафосно ни звучало, защищать Родину — очень почетно. Мне и самому нравилась военная служба, я прошел „срочку“ еще в советское время. Поэтому даже в мыслях не было желания отговорить сына от его решения», — делится Игорь Евгеньевич.

Только стать курсантом военного училища Руслану так и не довелось. В год его выпуска из школы в Смоленске, где мечтал учиться наш земляк, набора студентов не было. Выяснилось это поздно и подать документы в другое военное училище он уже не успел. Поэтому поступил на юрфак БашГУ. Отучившись один год, оформил академотпуск и ушел в армию. Воинскую службу начинал в Севастополе, в морской пехоте. С сентября 2011 года по май 2012 года служил механиком-водителем БТР 382-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота в Темрюке (Краснодарский край).

Сразу после «срочки» Руслан подписал контракт, до 2014 года был стрелком-радиотелефонистом, стал командиром отделения 34-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России в Нижегородской области. Уже через полгода службы Руслан помог задержать преступников, сбежавших из-под стражи. Так, в 20 лет получил первую награду — ведомственную медаль МВД «За воинскую доблесть».

Скромный герой

Чуть позже Руслан Попов поступил на службу в 96-ю отдельную бригаду разведки 1-й гвардейской танковой армии в Нижнем Новгороде. Там готовили специалистов для глубинной разведки. Дослужился до командира отделения.

Здесь были очень сложные командировки… В их числе три — в Сирию. Первая была в 2017 году. Родителям он ничего не сказал, лишь предупредил, что не будет связи.

«Я очень хорошо это помню. В конце января 2017 года позвонил и сказал, что уезжает в командировку в Новосибирск. Какое-то время придется находиться в лесах, поэтому связи не будет. О том, где он на самом деле, я узнал совершенно случайно. Месяц от сына не было вестей. А потом в интернете я наткнулся на информацию, что в Сирии в боях за Пальмиру погиб контрактник из Нижнего Новгорода. Я стал глубже изучать информацию и понял, что это подразделение Руслана. Когда сын вернулся из командировки, признался, что был там. Но больше ничего не рассказал. Он вообще никогда не посвящал нас в подробности своей службы. Оно и понятно: военная тайна. Но и сам по себе Руслан был скромным, никогда не бил себя в грудь и не хвастался», — вспоминает Игорь Попов.

Уже после гибели Руслана и его товарища Дмитрия Клюквина вдова друга рассказала журналистам, что Руслан еще в первой сирийской командировке спас жизнь ее мужу.

«Мы об этом ничего не знали. И подробностей уже не узнаем никогда, ни об одном его подвиге, — говорит отец. — Он привозил награды и показывал нам, но о том, за что их получил, предпочитал молчать».

Что известно о подвиге на СВО?

Но о последних подвигах Руслана Попова все же известно.

С 15 мая 2022 года Руслан был участником специальной военной операции. Их отряд выполнял важную и крайне опасную боевую задачу: ходили на разведку в глубокий тыл противника. Первый орден Мужества наш земляк получил при жизни.

«Приехал в конце марта в отпуск и мимоходом, обыденным тоном, сказал, что его наградили орденом Мужества. Хотя я знаю, что это серьезная награда, присваивается президентом страны. Потом уже от сослуживцев узнали, что произошло жесткое столкновение с противником. Оказалось, Руслан спас товарищей. Они были в разведке и попали под обстрел. Он на себе тащил раненых командира и водителя. На одном плече одного, на другом — второго, хотя в 50 метрах был враг», — рассказал «Башинформу» Игорь Евгеньевич.

Вторым орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова Попов был награжден уже посмертно. Жизнь Руслана Попова оборвалась 13 июля 2023 года. В этот день вместе с сослуживцами они вновь отправились в разведку в тыл противника. Позже товарищи рассказали родителям, при каких обстоятельствах погиб Руслан. Бойцы получили команду проверить местность. Руслан видел, что поле заминировано. Как опытный воин, принял решение идти первым, оставив ребят на безопасном расстоянии. С ним пошел его верный боевой товарищ Дмитрий Клюквин. Так и погибли вдвоем, бок о бок, как и служили долгое время. Выжил лишь третий сослуживец, который и рассказал, как все произошло.

«Руслан пошел первым, территория была заминирована. Ребята обнаружили опорный пункт врага. Втроем ворвались туда и уничтожили противников. Но рядом был еще один замаскированный опорный пункт. Из него по нашим и стали стрелять из какого-то тяжелого орудия. Первым погиб Руслан, следом Дмитрий, - отец героя рассказывает о подвиге сына спокойно, с достоинством, и лишь глаза выдают ту боль, которую пережили родители. - Потом были тяжелые столкновения. Ребята говорили командиру, что пока не вынесут с поля боя Руслана и Диму, не уйдут. Забрать их смогли только спустя четыре дня... Самое драматичное то, что Руслан был сержантом, в начале июля его назначили командиром взвода. Это уже офицерская должность, поэтому направили документы на присвоение очередного звания. Приказом министра обороны России в день его гибели ему присвоили офицерское звание... Всю жизнь он мечтал быть офицером, но стал им после смерти. Конечно, с одной стороны, нам сейчас очень больно и тяжело, но, с другой стороны, мы горды за сына, за то, что он остался верен служебному долгу до конца», - признался Игорь Попов.