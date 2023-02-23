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Сегодня, 11:28

Ученики школы имени Минигали Шаймуратова Ростовской области поздравили бойцов башкирских батальонов

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Ученики Солонецкой школы Ростовской области, которая носит имя Минигали Шаймуратова, записали видеопоздравление с Днем защитника Отечества для бойцов башкирских батальонов.

«Уважаемые защитники Отечества! Поздравляем с днем отваги и мужества. Восхищаемся вашим героизмом, гордимся вашими профессиональными умениями и ценим все, что вы делаете для нашей мирной жизни. Низко кланяемся вам за то, что оберегаете нашу Родину.

Обещаем хорошо учиться, любить свою Родину, чтить память отцов и дедов!», - говорится в поздравлении.

Также школьники поделились, что мечтают побывать на родине легендарного комдива, посетить музей и возложить цветы к памятнику Минигали Шаймуратову, который, как сообщал «Башинформ», установили в Уфе на Советской площади.

Видео:телеграм-канал башкирских батальонов
Автор:Ляйсан Закирова
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