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Сегодня, 15:11

Боец батальона имени Минигали Шаймуратова: «У российского народа открытое сердце»

пресс-служба госкоммолодежи РБ
Фото:пресс-служба госкоммолодежи РБ

В преддверии Дня защитника Отечества в молодежном пространстве «Йәшлек House» проходят открытые встречи с военнослужащими, героями, патриотами. 18 февраля первым своей историей со школьниками и студентами поделился боец башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова Ильфат Кашапов.

Как сообщили «Башинформу» в госкоммолодежи, уроженец Иглинского района Башкортостана в феврале вернулся домой из зоны специальной военной операции на реабилитацию после ранения.

— Я служил в морской пехоте. Когда узнал о наборе бойцов в батальон имени Минигали Шаймуратова, одним из первых вступил в его ряды. По-другому я не мог. У российского народа открытое сердце. Когда к нам обращаются за помощью, мы встаем на защиту нашей родины, наших близких, — поделился Ильфат Кашапов.

На вопрос ребят об отношении жителей Донбасса к бойцам, Ильфат Кашапов ответил: «Придя туда, я увидел людей, которые нас ждали. Когда я находился на передовой, местные говорили «спасибо, что вы здесь. Не уходите, не бросайте нас».

Доброволец батальона рассказал, что главная его мотивация — защита семьи, близких.

— Ребята, которые там, защищают свою Родину. Нам помогает общение с детьми, семьями. Когда ты звонишь домой, понимаешь, для чего ты там. Очень поддерживают письма от ребятишек из школ, — отметил Ильфат Кашапов.

Гость поделился, что большая поддержка — гуманитарная помощь от земляков. Среди участников встречи были воспитанники объединения подростковых клубов «Дети плюс». Ребята рассказали, что пишут письма бойцам батальонов, мастерят амулеты, собирают жестяные банки для окопных свечей.

Ильфат Кашапов поблагодарил каждого за поддержку и веру в защитников родины.

— Живое общение воспринимается абсолютно по-другому. Это не то, что можно прочитать или посмотреть в интернете. Рад, что у нас есть возможность напрямую общаться с участниками событий, узнавать достоверную информацию. Гордимся нашими бойцами, — делится впечатлениями участник встречи Егор Кирсанов.

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