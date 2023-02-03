В Башкирии в 2023 году вузы направят более 1,8 млн рублей на поддержку детей участников СВО

В Башкирии в 2023 году вузы направят более 1,8 млн рублей на оплату обучения студентов, обучающихся на коммерческой основе. Выделяемые средства также будут направлены на оплату коммунальных услуг в общежитии, оказание материальной поддержки и предоставление путёвок в санатории. О мерах поддержки детей участников специальной военной операции в сфере высшего образования рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам Андрея Назарова, на заседании совета ректоров вузов Башкирии было принято решение, что студентам — детям участников СВО — помогут с переводом с коммерческой формы обучения на бюджетную, бесплатным проживанием в общежитиях вузов, окажут материальную поддержку для очников, которую уже получили уже 54 студента.

«У нас функционируют 93 колледжа, где обучаются свыше 96 тыс. студентов, и 536 из них — дети участников СВО; в 8 государственных вузах региона учатся более 89 тыс. студентов, и 122 человека из них — также дети участников СВО. В сфере среднего профессионального образования предоставляются три меры социальной поддержки для таких детей: бесплатное горячее питание, обеспечение сертификатом на обучение, обеспечение местами в общежитиях. На сегодняшний день 536 детей участников СВО обеспечены горячим питанием, 61 обучающийся получил сертификат, а в общежитиях колледжей живут все 153 нуждающихся в них обучающихся», — сказал премьер-министр.

Андрей Назаров дал поручение министерству образования и науки Башкирии внести предложения по оказанию мер социальной поддержки в сфере среднего профессионального образования для студентов, которые учатся за пределами региона, но являются детьми граждан из республики, участвующих в СВО.

Ранее Андрей Назаров подчеркнул, что главная задача Башкирии — обеспечить семьи бойцов всем необходимым, чтобы они знали, что не забыты и что республика заботится о них постоянно, сообщало информагентство «Башинформ».