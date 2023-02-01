В Башкирии рассказали о социальной поддержке студентов колледжей и вузов, детей участников СВО

В правительстве Башкирии обсудили социальную поддержку студентов колледжей и вузов из семей участников СВО. С начала спецоперации в регионе уделяется особое внимание мерам поддержки детей военнослужащих, в том числе обучающимся в колледжах и вузах.

По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, сегодня в регионе функционируют 93 колледжа, где обучаются свыше 96 тысяч студентов, из них 536 детей участников специальной военной операции. В восьми государственных вузах региона обучаются более 89 тысяч студентов, 122 из них — дети участников СВО.

Как отметил министр образования и науки республики Айбулат Хажин, на сегодняшний день в сфере среднего профессионального образования предоставляются три меры социальной поддержки для детей участников СВО — это бесплатное горячее питание, обеспечение сертификатом на обучение и освобождение от платы за общежитие.

«Для получения бесплатного горячего питания студенты могут обратиться в администрацию колледжа. На сегодняшний день такую поддержку получают все 536 детей участников СВО, — рассказал Айбулат Хажин. — Местами в общежитиях колледжей обеспечены 153 обучающихся — детей участников СВО, нуждающихся в общежитии. Кроме этого, 61 обучающийся воспользовались правом на сертификат, позволяющий оплатить обучение в государственных колледжах республики».

Действие сертификата начинается с начала учебного года (1 сентября), в котором родитель получателя сертификата стал участником СВО. Действие сертификата завершается одновременно с завершением обучения. Для получения сертификата необходимо обратиться в администрацию колледжа.

В сфере высшего образования также реализуются меры поддержки. Так, с 2023 года в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения в части выделения отдельной квоты на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета детей военнослужащих, участников специальной военной операции.

Кроме того, на заседании совета ректоров вузов Башкирии принято решение, что студентам — детям участников СВО, будут оказаны следующие меры социальной поддержки. Это перевод с коммерческой формы обучения на бюджетную, бесплатное проживание в общежитиях вузов, оказание материальной поддержки для обучающихся по очной форме обучения.

«Данные меры поддержки оказываются при предоставлении личного заявления обучающегося в администрацию вуза, — рассказал Айбулат Хажин. — В настоящее время вузами предоставлена материальная поддержка 54 обучающимся по очной форме обучения».

Всего в 2023 году вузами планируется направить более 1,8 млн рублей на материальную поддержку студентов.

Кроме того, 20 нуждающимся студентам предоставлены места в общежитии, они также освобождены от оплаты за пользование жилым помещением и коммунальные услуги.

Ранее «Башинформ» публиковал подробный материал о том, что положено семьям участников СВО из Башкирии.