В Башкирии более 2,6 тысячи детей участников СВО бесплатно посещают детские сады

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров сегодня на еженедельном оперативном совещании в ЦУРе отметил, что особое внимание уделяется поддержке детей и подростков участников специальной военной операции.

На начало января 2023 года более 2,6 тысячи детей военнослужащих бесплатно посещают детские сады. Кроме того, 2,2 тысячи школьников с 5 по 11 классы и более 500 студентов колледжей обеспечены бесплатным горячим питанием.

Также школьники и студенты до 23 лет могут бесплатно ездить на городском общественном транспорте. Таким правом воспользовались уже 3,1 тысячи человек.

1178 ребят бесплатно посещают кружки. 136 детей участников СВО получили путёвки в загородные лагеря республики, 91 ребёнок – в санаторно-курортные учреждения, а 50 человек – образовательные сертификаты в колледжи республики.

На организацию летнего отдыха детей участников СВО в бюджете республики предусмотрено 246 млн рублей. Более 50 детей получили сертификаты на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.

142 ребенка участников СВО направлены во внеочередном порядке по достижении ими возраста полутора лет в детские садики.

102 студентам колледжей предоставлены общежития на период обучения.

В части социальной поддержки поступило 4368 заявлений от членов семей участников СВО о назначении соцпомощи. По 3214 из них уже приняли положительные решения. Кроме того, 8 тысяч жителей освобождены от оплаты коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Общее количество лиц, получивших медицинскую помощь, составило более 4000 человек.

В этом году в бюджете региона на социальную поддержку семей участников СВО предусмотрено порядка 1,5 млрд рублей.

«Наши земляки должны быть уверены, что их семьи полностью защищены и мы все для этого делаем», - отметил Андрей Назаров.