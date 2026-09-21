Ветераны СВО из Башкирии начали чемпионат РФ по следж-хоккею с победы

В первый день чемпионата следж-хоккеисты Башкирии одержали победу над командой «Гвардия» из Московской области (1:0). Во второй день обыграли одного из лидеров турнира — СХК «Север» из Югры со счетом 2:0.

Как сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, большая часть команды «Булат» состоит из ветеранов специальной военной операции.

«Создание таких вот профессиональных команд — это лишь малая часть той большой работы, которая проводится в Башкортостане в части реабилитации ветеранов специальной военной операции. Отмечу, что за 8 месяцев 2026 года в республике прошло порядка 1120 спортивных мероприятий с общим охватом более 2,3 тысячи бойцов СВО», — отметил Хабибов.

Ранее ветераны СВО из Башкирии победили на Всероссийском «Кубке защитников Отечества» в Ханты-Мансийске.