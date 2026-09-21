Незрячая самбистка из Уфы завоевала золото на Кубке мира

Незрячая самбистка из Уфы Алсу Насырова завоевала золотую медаль на Кубке мира по спорту слепых в Душанбе. В финале в весовой категории до 59 кг Алсу одолела представительницу Кыргызстана, сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.

Еще три бронзовые медали в копилку сборной России принесли талантливые самбисты из Башкирии Венер Латыпов, Алан Галуаев и Самат Хайдаров. Сборная страны выступала на соревнованиях с национальным флагом и гимном, а также стала победителем медального зачета среди 14 стран — участниц турнира.

Ранее уфимка Алсу Насырова стала первой российской чемпионкой на международных соревнованиях по самбо среди незрячих.