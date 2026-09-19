В Башкирии пройдет всероссийский «Кросс нации-2026»

К участию приглашаются школьники, студенты, трудовые коллективы, спортивные семьи, ветераны и любители бега. Как сообщили в мэрии Уфы, организаторы подготовят девять забегов на дистанции 2, 4 и 6 км, а также забег для ветеранов спорта.

«Кросс нации» проводится бесплатно для всех желающих. Регистрация доступна на «Госуслугах» в разделе «Массовые спортивные соревнования».

Напомним, в 2025 году на старты «Кросса нации» в столице вышли свыше трех тысяч человек.

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