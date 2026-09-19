В Башкирии пройдет всероссийский «Кросс нации-2026»

К участию приглашаются школьники, студенты, трудовые коллективы, спортивные семьи, ветераны и любители бега. Как сообщили в мэрии Уфы, организаторы подготовят девять забегов на дистанции 2, 4 и 6 км, а также забег для ветеранов спорта.
«Кросс нации» проводится бесплатно для всех желающих. Регистрация доступна на «Госуслугах» в разделе «Массовые спортивные соревнования».
Напомним, в 2025 году на старты «Кросса нации» в столице вышли свыше трех тысяч человек.
0+
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.