Азалия Аминева из Башкирии одолела чешскую соперницу

Как сообщает минспорта республики, Аминева победила оппонентку из Чехии в весовой категории до 65 кг. Известно, что она вышла в четвертьфинал чемпионата.

Напомним, турнир проходит с 15 по 26 сентября в Болгарии. Всего в состав российской команды вошли 10 спортсменок.

Ранее каратистки Башкирии блестяще выступили на чемпионате РФ.