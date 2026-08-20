В уфимском клубе прокомментировали стычку между тренерами юношеских команд

Сегодня в ряде СМИ распространилась информация о драке между главными тренерами юношеских хоккейных команд «Салават Юлаев-11» и «Авангард-11». Сообщается, что во время матча предсезонного турнира тренеры устроили между собой словесную перепалку, после чего оба были удалены за оскорбление судей. Уходя со скамеек, тренеры подрались рядом с площадкой, после чего их разняли.
«Башинформ» обратился за комментарием в пресс-службу ХК «Салават Юлаев». В уфимском клубе сообщили, что конфликт был улажен после игры.
«Игра против Омска была принципиальной, обе команды амбициозные, хотели победить. Страсти и эмоции кипели, и немножко всё пошло не в то русло. Сначала было удаление главных тренеров, а потом дело дошло до небольшой потасовки. Не стал бы называть произошедшее дракой, у стекла мы потолкались и поборолись. А после пожали друг другу руки, извинились перед судьями, и конфликт был разрешен.
Уже после игры спокойно пообщались с ребятами из «Авангарда», с их тренерским штабом — всё в порядке, ничего такого, что пишут в социальных сетях, и близко нет. Уверен, мой коллега из Омска будет солидарен со мной, что случившееся как минимум не красит нас и хоккей. Но, к сожалению, эмоции в этой игре немножко захлестнули. Главное, что мы в итоге нашли общий язык, обменялись рукопожатием и обнялись. Хотелось бы извиниться за произошедшее. На льду мы соперники, вне игры — товарищи», — прокомментировал инцидент главный тренер команды «Салават Юлаев-11» Андрей Анкудинов.
Ранее Башинформ сообщал, что вандалы испортили автобус юниоров «Салавата Юлаева».
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