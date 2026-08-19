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14:45 (UTC+5), 19 Августа 2026

Башкирские спортсмены завоевали 9 медалей на Спартакиаде народов России

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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В Уфе завершилась Всероссийская Спартакиада народов России по фехтованию и гребному слалому. Об этом сообщает мэрия города.

Одним из самых масштабных стал девятидневный турнир по фехтованию. В ходе состязаний были разыграны медали во всех трёх видах оружия — в личных и командных соревнованиях. Башкирские спортсмены с первых дней демонстрировали высокий уровень подготовки и активно пополняли медальную копилку республики.

Напряжённой и в то же время яркой получилась борьба в командных соревнованиях по рапире. В финале командных соревнований по рапире встретились две команды республики. Золото завоевала вторая команда Башкортостана, а серебро — первая команда региона. В личном первенстве по рапире бронзовые медали завоевали Егор Баранников и Аделина Загидуллина.

В уфимском комплексе гребного слалома состоялись соревнования по гребному слалому. Высоких результатов добилась башкирская слаломистка Алсу Миназова. Спортсменка завоевала золото в заезде байдарок‑одиночек и серебро в соревнованиях на каноэ.

Уфа также приняла соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде. Впереди — заключительный этап Спартакиады в столице Башкортостана — турнир по спортивной борьбе. Соревнования пройдут с 7 по 13 сентября во Дворце борьбы.

Спартакиада народов России — одно из ключевых событий национального спортивного календаря и главный внутренний старт на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Соревнования по поручению Президента РФ проходят в семи регионах страны, включая Башкирию.

На сегодняшний день в копилке башкирских спортсменов 9 медалей — 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

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