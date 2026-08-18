У капитана уфимского «Салавата Юлаева» Григория Панина родился сын

Хоккеист Григорий Панин в своих социальных сетях поделился радостным событием: он вновь стал отцом. В браке с Александрой у них родился второй ребенок.

«Александр Григорьевич Панин появился на свет!» – подписал спортсмен семейный снимок с новорожденным.

Напомним, в 2023 году у пары появилась на свет дочь.