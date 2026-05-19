В Оренбурге появится бесплатный беговой центр

Оренбург станет частью федерального проекта по открытию бесплатных беговых центров, войдя в число пилотных городов. В беговом центре обустроят раздевалки, душевые, зоны восстановления, спортзал, кафе здорового питания и магазины.
Как сообщает «Оренбург Медиа» со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, базовая инфраструктура объекта будет бесплатной для жителей. Посетители смогут заниматься здесь самостоятельно или в группах с тренером.
Отмечается, что до 2036 года в России планируют создать более 50 таких центров.
Ранее в Башкирии прошел первый Кубок республики по лёгкой атлетике.
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