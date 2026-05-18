В Башкирии организовали республиканский турнир по самбо

В Давлекановском районе Башкирии прошел открытый республиканский турнир по самбо. Он был посвящен памяти заслуженного тренера России и основателя борьбы самбо и дзюдо в Давлеканово Валерия Терентьева.

Мероприятие в физкультурно-оздоровительном комплексе «Самбо-75» организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

«Этот спортивный праздник стал данью уважения богатому спортивному наследию Валерия Терентьева и объединил борцов из разных уголков Башкортостана и Оренбургской области, — сообщил Глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов. — На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости: родные Валерия Терентьева, ветераны боевых действий и представители общественных организаций».

Соревнования собрали юношей 2012–2014 года рождения. Более 110 спортсменов приехали из Давлекановского, Чишминского, Белорецкого, Баймакского районов, а также из городов Октябрьский, Уфа, Нефтекамск, Мелеуз и Соль-Илецк Оренбургской области.