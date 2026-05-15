Победители Паралимпийских игр в Милане получат по 5 миллионов рублей

Правительство России утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призёров XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр в Милане. Документ подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
За золотую медаль выплатят 5 миллионов рублей, за серебряную — 3 миллиона рублей, за бронзовую — 2 миллиона рублей. Выплаты начисляются за каждую награду. Такие же суммы получат тренеры, готовившие спортсменов.
Для специалистов штабов тоже предусмотрен фонд, но размер выплаты каждому будет зависеть от количества медалей, завоёванных спортсменами.
В этом году на зимней Олимпиаде команда России завоевала одну медаль. Единственную медаль завоевал Никита Филиппов в личном спринте по ски-альпинизму. На Паралимпиаде российские спортсмены взяли 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, войдя в тройку сильнейших команд.
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