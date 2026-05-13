В Башкирии сельские тренеры получат по миллиону рублей

В Башкирии стартовал прием заявок на федеральную программу «Земский тренер». Об этом сообщил вице-премьер правительства республики — министр спорта Руслан Хабибов.

Напомним, основой для новой федеральной программы «Земский тренер» стал проект «Сельский тренер», который был разработан и внедрен в Башкирии по инициативе Главы региона Радия Хабирова. С 2020 года денежные сертификаты получили более 200 наставников из разных уголков республики.

«Новая федеральная программа будет действовать одновременно с республиканскими мерами поддержки. Ключевое отличие федеральной программы от уже реализуемых в том, что получатель выплаты самостоятельно будет определять направление ее расходования. Также был расширен перечень получателей данной выплаты», — отметил Руслан Хабибов.

Прием заявок продлится до 29 мая 2026 года.