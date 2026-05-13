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08:42 (UTC+5), 13 Мая 2026

Кузнецов продлил контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» заключил договор с лучшим снайпером команды в плей-офф Кубка Гагарина в этом сезоне.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов

Максим Кузнецов еще на два года остается в «Салавате Юлаеве». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. 

Максим Кузнецов перешел в уфимский клуб летом 2025 года. В регулярном чемпионате минувшего сезона нападающий провёл 62 матча, в которых набрал 25 (9+16) очков.

Кузнецов в первом раунде плей-офф набрал 5 очков (4+1) и стал лучшим снайпером команды. Его шайба в ворота «Автомобилиста» заняла первое место в рейтинге КХЛ «Самый лучший гол».

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