Кузнецов продлил контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым»

Максим Кузнецов еще на два года остается в «Салавате Юлаеве». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Максим Кузнецов перешел в уфимский клуб летом 2025 года. В регулярном чемпионате минувшего сезона нападающий провёл 62 матча, в которых набрал 25 (9+16) очков.
Кузнецов в первом раунде плей-офф набрал 5 очков (4+1) и стал лучшим снайпером команды. Его шайба в ворота «Автомобилиста» заняла первое место в рейтинге КХЛ «Самый лучший гол».
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