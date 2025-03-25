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25 Марта , 10:15

Шашисты Башкирии завоевали 11 медалей на первенстве России

минспорт РБ
Фото:минспорт РБ

Шашисты Башкирии завоевали 11 медалей на первенстве России, сообщается в телеграм-канале министерства спорта республики. 

В Самарской области прошло первенство России по русским шашкам в младших возрастах. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из 39 регионов страны. 

Две золотые награды завоевала Милана Хазеева (девушки до 11 лет). Три медали — серебро и две бронзы — получила Степанова Софья (до 14 лет). Среди девочек до 9 лет три серебряные медали завоевали шашистки из Уфы — дважды второй финишировала Розалина Яушева. И еще одно серебро взяла Степанова Дарья.

В возрастной группе мальчиков до 9 лет бронзовые медали завоевали Егор Сарбашев и Булат Сулейманов. Среди юношей до 14 лет одна медаль — серебро. Ее выиграл Глеб Порошин.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии помогут юным спортивным талантам.

Автор:Инсаф Хужабирганов
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