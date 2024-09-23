В Магнитогорске в честь тренера «Салавата Юлаева» Бирюкова поднимут стяг

Тренеру «Салавата Юлаева» Евгению Бирюкову откроют звезду на Аллее Славы в Магнитогорске. Также под сводами «Арены Металлурга» поднимется его именной стяг с номером 48. Об этом сообщается в telegram-канале Green Machine. Церемония состоится перед выездным матчем «Салавата Юлаева» с «Металлургом».

Напомним, Евгений Бирюков в мае этого года объявил о завершении игровой карьеры, но остался в «Салавате Юлаеве» в составе тренерского штаба. Его опыт поможет главному тренеру в работе с линией обороны команды и молодыми хоккеистами.

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков выступал за родной клуб с 2005 по 2020 год, став трёхкратным чемпионом России (2007, 2014, 2016) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В составе сборной России Бирюков стал чемпионом мира 2012 года, а также серебряным призёром ЧМ-2015. В состав «Салавата Юлаева» он вошёл в 2020 году.

В январе этого года защитник стал первым игроком, который провёл 1000-й матч в КХЛ. На торжественной церемонии «юлаевцы» вручили своему Евгению Бирюкову памятное джерси и золотую клюшку.