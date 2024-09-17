В Уфе женился профессиональный боксёр Данис Габдрафиков

Боксёр из Белебея, мастер спорта России Данис Габдрафиков покинул ряды холостяков. Свадьба 25-летнего спортсмена прошла в Уфе 13 сентября, сообщает министерство спорта Башкирии.

«Состоялось бракосочетание нашего боксёра Даниса Габдрафикова с его прекрасной избранницей Дианой! Какая же милая пара. Счастья молодым», — говорится в telegram-канале ведомства.

Данис Габдрафиков дебютировал на профессиональном ринге 11 октября 2021 года в столице Башкирии. В День республики боксёр провёл поединок с Владимиром Флейшгауэром из Южно-Сахалинска и уверенно победил его в четырёх раундах.

Весной этого года Данис Габдрафиков принял участие в Ночи чемпионов в Уфе, в которой одержал победу над узбекским спортсменом Бобоусмоном Батуровым.