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16 Сентября , 15:08

В Уфе пройдет ночной велопробег

20 сентября в северной части Уфы состоится «Ночь 1000 велосипедистов». Маршрут велопробега пройдёт по улицам Машиностроителей, Кольцевой, Ульяновых и Первомайской. Всего – 7 км.

Сбор велосипедистов – на площади перед ДК «Моторостроитель» в 20.00. Старт – в 21.00. Не забудьте взять с собой шлем и фонарик.

Для участия в ночном велопробеге необходимо зарегистрироваться по ссылке.

С 16 по 19 сентября, с 15.00 до 21.00, можно получить номерки по адресу: проспект Октября, 81Б (вход со стороны площади).

Надевайте яркие костюмы, украшайте свои велосипеды гирляндами – самых оригинальных организаторы наградят специальными призами.

В связи с проведением мероприятий движение автотранспорта в северной части Уфы будет ограничено.

Площадь перед ДК «Моторостроитель» закроют уже 19 сентября в 21.00. Откроют её 20 сентября после завершения велопробега.

С 21.00 19 сентября до 23.59 20 сентября закроют площадь Машиностроителей.

20 сентября с 20:00 до 23:59 будут перекрываться улицы по маршруту велозаезда: ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Кольцевой); ул. Кольцевая (от Борисоглебской до Ульяновых); ул. Ульяновых (от Кольцевой до Первомайской); ул. Первомайская (от Ульяновых до Машиностроителей). Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов.

14+

Автор:Сергей Николаев
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