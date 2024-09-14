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14 Сентября , 22:26

«Агидель» из Уфы начала новый сезон ЖХЛ победой над «СКСО»

telegram-канал ЖХК «Агидель»
Фото:telegram-канал ЖХК «Агидель»

Стартовал новый сезон регулярного чемпионата женской хоккейной лиги. Уфимская команда «Агидель» провела первый матч с «СКСО» из Екатеринбурга. Игра состоялась в Свердловской области в городе Верхняя Пышма. Встреча завершилась победой уфимского коллектива — 2:7.

Авторами голов стали Ксения Тюрина, Мария Баталова, Карина Верховцева, Елизавета Дубей и Анна Свиридова. Две шайбы в ворота забросила Елизавета Роднова.

Дебютировавшая в «Агидели» форвард Карина Верховцева отметила, что команда из Уфы в какой-то момент потеряла концентрацию.

«Немного расслабились, поэтому пропустили ненужные голы, но нам удалось собраться и довести матч до логического завершения. Я рада отличиться сегодня, даже и не думала, что сразу в первой игре получится забить», — сказала хоккеистка.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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