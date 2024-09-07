Спортсмены из Башкирии выступят на Всемирных играх кочевников

Команда Башкирии прибыла в Казахстан для участия в V Всемирных играх кочевников в составе сборной России, сообщает минспорта региона. Состязания по этническим видам спорта пройдут с 8 по 15 сентября в Астане. В них примут участие 4000 спортсменов из 100 стран мира.

Программа Всемирных игр кочевников включает 20 соревновательных и 10 показательных видов спорта. В их числе национальная борьба, соревнования по боевым искусствам, стрельба из лука, конные скачки, соколиная охота, показательные выступления по этническим видам спорта, традиционные интеллектуальные, а также народные игры и многое другое. В рамках спортивных мероприятий будет разыграно 110 комплектов медалей.

Ранее «Башинформ» писал о том, что биатлонисты Башкирии стартовали на Кубке Содружества.