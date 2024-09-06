В Башкирии откроют кабинеты спортивной медицины

Постановлением правительства Башкирии утверждена стратегия развития спортивной медицины до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

В стратегии проанализированы основные показатели физкультурно-спортивной деятельности в регионе. Так, за последние три года число регулярно занимающихся физкультурой выросло более чем на 219 тыс. человек и составило на 2023 год 977 тыс. человек. В документе дана характеристика инфраструктуры физкультуры и спорта и состояния врачебно-физкультурной деятельности в регионе.

Цели стратегии: создание в Башкирии условий для оказания качественной медицинской помощи лицам, регулярно занимающимся физкультурой и спортом; создание условий для сохранения здоровья и работоспособности спортсменов и др. Предполагается увеличить до 70% долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, и обеспечить 100% охват спортсменов углубленными медосмотрами.

Финансовое обеспечение стратегии планируется за счет федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников. Так, в 2025 году планируется выделить 1,8 млн рублей на открытие кабинетов спортивной медицины в Белорецке, Кумертау, Нефтекамске, Салавате, Сибае, Туймазах. В 2026-2029 годах такие кабинеты появятся в Янауле, Месягутово, Бирске, Белебее.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что замминистра спорта РФ высоко оценил спортивные достижения республики.