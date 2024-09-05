Новости Башкортостана и Уфы
89.7
+0.78
99.19
+1.12
72.78
+0.09
15+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Спорт
5 Сентября , 13:30

Болельщики «Салавата Юлаева» ждут яркое дерби в матче с «Ак Барсом»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Сегодня ХК «Салават Юлаев» начинает новый сезон в Континентальной хоккейной лиге. В первом матче уфимские хоккеисты сыграют с казанским «Ак Барсом». Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров написал в своих соцсетях, что сегодня в «Уфа-Арене» состоится яркое выступление «зелёного дерби».

«Старт сезона у „Салавата Юлаева“ будет тяжёлым, но мы верим в наших ребят. Команда претерпела большие изменения. Многие хоккеисты ушли, но на их место встали хорошие мастера, подтягивается талантливая молодёжь. Спортсмены традиционно сильны своим характером, самоотдачей, дисциплиной на льду. Уверен, что и в наступившем сезоне „Салават Юлаев“ подтвердит статус одного из лидеров российского хоккея. Основной акцент в клубе делается на выстроенной системе подготовки хоккеистов — от молодёжи до мастеров. Считаю, что без этого нельзя — у ребят должны гореть глаза, молодые парни должны гордиться тем, что они выступают за главную команду Башкортостана. Тем более когда с трибун за их игрой наблюдают родные, близкие, друзья», — написал Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, правительство доверяет тренерскому штабу «Салавата Юлаева», что неоднократно подчёркивал Глава Башкирии Радий Хабиров. Андрей Назаров считает, что у команды есть свой стиль и почерк, которые позволят хоккеистам Уфы успешно пройти регулярный чемпионат, а в плей-офф сделать выводы из ошибок предыдущих двух сезонов и добиться высоких результатов. Каждый матч «Салавата Юлаева», завершившийся победой, мотивирует детей заниматься спортом и в будущем отстаивать честь республики на всероссийских и международных соревнованиях.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru