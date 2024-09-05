Болельщики «Салавата Юлаева» ждут яркое дерби в матче с «Ак Барсом»

Сегодня ХК «Салават Юлаев» начинает новый сезон в Континентальной хоккейной лиге. В первом матче уфимские хоккеисты сыграют с казанским «Ак Барсом». Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров написал в своих соцсетях, что сегодня в «Уфа-Арене» состоится яркое выступление «зелёного дерби».

«Старт сезона у „Салавата Юлаева“ будет тяжёлым, но мы верим в наших ребят. Команда претерпела большие изменения. Многие хоккеисты ушли, но на их место встали хорошие мастера, подтягивается талантливая молодёжь. Спортсмены традиционно сильны своим характером, самоотдачей, дисциплиной на льду. Уверен, что и в наступившем сезоне „Салават Юлаев“ подтвердит статус одного из лидеров российского хоккея. Основной акцент в клубе делается на выстроенной системе подготовки хоккеистов — от молодёжи до мастеров. Считаю, что без этого нельзя — у ребят должны гореть глаза, молодые парни должны гордиться тем, что они выступают за главную команду Башкортостана. Тем более когда с трибун за их игрой наблюдают родные, близкие, друзья», — написал Андрей Назаров.



Премьер-министр отметил, правительство доверяет тренерскому штабу «Салавата Юлаева», что неоднократно подчёркивал Глава Башкирии Радий Хабиров. Андрей Назаров считает, что у команды есть свой стиль и почерк, которые позволят хоккеистам Уфы успешно пройти регулярный чемпионат, а в плей-офф сделать выводы из ошибок предыдущих двух сезонов и добиться высоких результатов. Каждый матч «Салавата Юлаева», завершившийся победой, мотивирует детей заниматься спортом и в будущем отстаивать честь республики на всероссийских и международных соревнованиях.