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3 Сентября , 12:59

Гребцы из Башкирии показали лучший результат на чемпионате России

скриншот видео
Фото:скриншот видео

Рамиль Алимов из Башкирии завоевал на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на каноэ и байдарках золотую и серебряную медали. О победе спортсмена в Краснодаре сообщает министерство спорта республики.

Алимов стал победителем в классе каноэ-двойка (С-2), а в каноэ-четвёрке (С-4) экипаж Рамиля стал обладателем серебряных медалей.

Ранее «Башинформ» сообщал о победе Матвея Потапова из Белорецка. Он выступал в паре с мастером спорта Елизаветой Шаховой из Краснодарского края и стал абсолютным победителем в финале Кубка России по пулевой стрельбе, который проходил в Московской области.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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