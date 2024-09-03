Гребцы из Башкирии показали лучший результат на чемпионате России

Рамиль Алимов из Башкирии завоевал на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на каноэ и байдарках золотую и серебряную медали. О победе спортсмена в Краснодаре сообщает министерство спорта республики.

Алимов стал победителем в классе каноэ-двойка (С-2), а в каноэ-четвёрке (С-4) экипаж Рамиля стал обладателем серебряных медалей.