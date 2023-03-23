Президент МОК Томас Бах против исключения российских атлетов из олимпиады в Париже

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против политического влияния на спорт и точки зрения, подразумевающей «коллективную вину» российских атлетов. Об этом «Башинформ» узнал в РИА Новости, ссылающемся на Ассошиэйтед Пресс.

Томас Бах считает, что было бы дискриминационным исключать спортсменов из России и Беларуси только на основании гражданства. Глава МОК заявил, что олимпийские игры могут способствовать международному диалогу.

Ранее МОК рекомендовал исключить Россию и Беларусь из участия в олимпийских играх. «Но теперь выступает за то, чтобы позволить спортсменам двух стран соревноваться в нейтральном статусе без национальной символики в преддверии насыщенного календаря отборочных соревнований к олимпийским играм 2024 года в Париже», — передаёт Ассошиэйтед Пресс.

При этом, как пишет издание, Томас Бах предлагает не допускать к играм спортсменов, поддерживавших СВО. Окончательные итоги по статусу российских и белорусских спортсменов будут подведены 28 марта.

«Наши принципы ясны — всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию», — приводит слова Баха РИА Новости.

Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры планируется провести в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Как ранее писало информагентство «Башинформ», на двух олимпиадах подряд россияне не могут выступать под национальным флагом. На предыдущих летних играх в Токио наша сборная выходила под знаменем олимпийского комитета России (ОКР).