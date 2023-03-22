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Сегодня, 12:14

«Электрощит» из Сибая представит Башкирию на первенстве России по мини-футболу

Федерация футбола Башкирии
Фото:Федерация футбола Башкирии

Команда по мини-футболу из Сибая «Электрощит» будет отстаивать честь Башкирии в зональном финале первенства России среди команд первой лиги.

В Федерации футбола Башкирии сообщили, что состязания среди лучших коллективов регионов Урала и Западной Сибири пройдут 5-9 апреля в уфимском спорткомплексе «Приозёрный». За первое место в пятидневном марафоне будут сражаться восемь команд. Своё участие в турнире подтвердили победители региональных турниров в Тюменской и Свердловской областях, а также в Пермском крае.

Пятикратный чемпион Башкирии «Электрощит» осенью прошлого года впервые представил республику в чемпионате России по футболу «8×8», где уступил лишь махачкалинскому «Наполи».

«Мы готовы к встречам с топовыми командами урало-сибирского региона, — сообщил информагентству „Башинформ“ президент ФК „Электрощит“, капитан команды Динар Суяргулов. — Будет очень интересно оценить свой уровень мини-футбола в проекции соперников. Как максималист, всегда ставлю перед нашей командой только стопроцентные задачи. Будем рады увидеть полные трибуны спорткомплекса „Приозёрный“, которые в нашем лице станут поддерживать весь республиканский мини-футбол. А для тех, кто по каким-то причинам не сможет попасть на матчи, будут организованы трансляции всех игр в прямом эфире — с трёх профессиональных камер. Уже сейчас определяемся со всеми техническими нюансами, а также с комментаторами матчей. Хотелось бы показать мини-футбол из Уфы в топовом качестве».

Федерация футбола Башкирии
Федерация футбола Башкирии
Федерация футбола Башкирии
Федерация футбола Башкирии
Федерация футбола Башкирии
Федерация футбола Башкирии
Фото:Федерация футбола Башкирии
Автор:Эдуард Кускарбеков
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