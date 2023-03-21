В Уфу на открытие первенства России по ММА приедет Фёдор Емельяненко

В Уфе состоится первенство России среди юниоров 18-20 лет и неофициальные всероссийские соревнования среди юниорок 18-20 лет по смешанному боевому единоборству (ММА). Турнир молодых бойцов пройдёт в канун празднования 78-й годовщины Дня Победы 6 и 7 мая в «Уфа-Арене». Почётным гостем соревнований станет президент союза смешанных боевых единоборств России, советник министра спорта РФ, многократный чемпион мира по смешанным видам единоборств Фёдор Емельяненко.

По итогам соревнований в столице Башкирии определится состав сборной «Союза ММА России» среди юниорок и сформируется сборная страны среди юниоров. Победители первенства войдут в составы национальных команд и выступят в 2023 году на международных соревнованиях среди дружественных стран.

Кроме этого, в рамках первенства России пройдёт благотворительная акция. Средства от реализации билетов будут направлены в помощь больным детям онкологическими заболеваниями, проходящим лечение в республиканской детской клинической больнице Уфы.

Вся актуальная информация будет размещаться на сайте федерации СБЕ (ММА) РБ.

Добавим, легенда октагона Фёдор Емельяненко не в первый раз приезжает в Башкирию. Он принимал участие в торжественном открытии первенства России по смешанному боевому единоборству ММА в 2017 году, сообщало информагентство «Башинформ». В Уфе Фёдору Емельяненко воспитанники школы олимпийского резерва №11 показали мастер-класс по стрельбе из башкирского лука. А основатель движения «Мәргән уҡсы» («Меткий лучник») Юлай Галиуллин рассказал бойцу ММА об истории башкирских лучников, о войнах, где принимали участие башкиры, о возрождении традиций и наглядно показал строение лука.

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