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Вчера, 14:51

В Уфе в преддверии международного женского дня состоялся шахматный турнир «Матур ҡыҙ»

СК «Толпар»
Фото:СК «Толпар»

В Уфе накануне Международного женского дня шахматный клуб «Толпар» провёл акцию «Матур ҡыҙ» («Красивая девушка»).

В преддверии весеннего праздника в клубе собрались шахматистки разных поколений. Для спортсменок звучала живая музыка, им подарили букеты и угостили тортами в виде шахматных фигур.

Татьяне Хрусталёвой 77 лет, но она, как и мастер ФИДЕ Роза Идрисова, сегодня в строю. Ветераны продолжают преподавать шахматную науку.

Вместе с ними в акции приняли участие мастера ФИДЕ Елена Никитина, Карина Абсалямова, Дилара Хатмуллина. Рядом с ними поздравления получили Арина Москвина, Айсылу Алибаева, Самира Загитова, Анна Ярмак и семилетняя Мария Ярмак.

Шахматистки провели между собой турнир. Победителем стала 16-летняя Аделя Тазетдинова, более опытные Елена Никитина и Камила Тиманкина заняли второе и третье место.

В этот же день в «Толпаре» состоялись отборочные соревнования на первенство Уфы, десятки мальчишек и девчонок, как и их родители, бабушки и дедушки смогли понаблюдать за партиями участниц турнира и пообщаться с ними.

«В год 100-летия образования минспорта республики такие турниры особо важны и символичны. Ведь в них участвуют и те, кто много десятилетий назад ковал славу башкирского спорта, и те, кому еще только предстоит это сделать. Поэтому мы решили совместить праздник и соревнования, чтобы ещё раз укрепить связь времён, показать молодёжи истинный пример спортивного долголетия и правильного отношения к любимому делу», — сказал информагентству «Башинформ» директор СК «Толпар» Амир Даукаев.

СК «Толпар»
СК «Толпар»
Фото:СК «Толпар»
Автор:Эдуард Кускарбеков
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