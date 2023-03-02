Юношеская сборная Башкирии по снежному волейболу вышла в финал международных игр «Дети Азии»-2023, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики.

Накануне, 1 марта, в Кузбассе определились финалисты волейбольного турнира. В полуфинальных матчах сборная Башкирии одержала победу над спортсменами Сибирского федерального округа (13:15, 16:14, 17:15). Сегодня, 2 марта, башкирским волейболистам предстоит в финале встреча с хозяевами турнира – сборной Кузбасса.

Добавим, женская сборная Башкирии сегодня сыграет матч за третье место также с командой Кузбасса.