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Сегодня, 12:35

Сборная Башкирии по снежному волейболу вышла в финал международных игр «Дети Азии»

телеграм-канал министерства спорта РБ
Фото:телеграм-канал министерства спорта РБ

Юношеская сборная Башкирии по снежному волейболу вышла в финал международных игр «Дети Азии»-2023, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики.

Накануне, 1 марта, в Кузбассе определились финалисты волейбольного турнира. В полуфинальных матчах сборная Башкирии одержала победу над спортсменами Сибирского федерального округа (13:15, 16:14, 17:15). Сегодня, 2 марта, башкирским волейболистам предстоит в финале встреча с хозяевами турнира – сборной Кузбасса.

Добавим, женская сборная Башкирии сегодня сыграет матч за третье место также с командой Кузбасса.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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