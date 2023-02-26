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Вчера, 23:16

Стало известно, с кем и когда «Салават Юлаев» сыграет в первом раунде плей-офф КХЛ 2023

После заключительных игр регулярного чемпионата сезона КХЛ 2022/2023 стало известно, с кем и когда хоккейная команда «Салават Юлаев» сыграет в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

По итогам регулярки «юлаевцы» заняли 2-е место среди команд Востока и 1 марта начнут игры на вылет с владивостокским «Адмиралом». Матчи 1 и 3 марта пройдут на домашней площадке в Уфе, а 5 и 7-го числа уфимский клуб отправится на арену противника.

Если в четырех первых матчах победителя выявить не удастся, следующие игры состоятся 9, 10 и 13 марта.

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