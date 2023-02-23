В Башкирии определились лучшие команды турнира школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

В Башкирии завершился финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Победителями турнира среди девушек стала команда из Бирска «Орион», у парней — баймакский «Шторм», сообщили информагентству «Башинформ» в федерации баскетбола Башкирии.

Баскетболистки «Ориона» играли с «Горкой» из Нуримановского района. Наставник бирянок Алексей Ляпустин имеет опыт успешных выступлений в состязаниях подобного уровня, что и предопределило победу баскетболисток из Бирска (62:37).

В борьбе за первое место и путёвку в финал чемпионата ПФО среди команд юношей на паркет в центре спортивной подготовки Римы Баталовой вышла команда лицея № 4 Баймака «Шторм», соперниками которой стали представители республиканского инженерного лицея-интерната Уфы «РИЛИ». Подопечные Рината Мукаева обыграли столичную команду (76:40) и вновь доказали, что «Шторм» является одним из самых стабильных юношеских баскетбольных клубов республики. Лидером атак в матче за титул стал баймакский «самородок» Марат Худайгулов — 38 очков и 23 подбора.

На торжественной церемонии награждения баскетболистов поздравила олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Светлана Антипова.

Места на пьедестале почета распределились следующим образом:

Девушки

1 место — «Орион» (Бирск),

2 место — «Горка» (Красная Горка),

3 место — «Буревестник» (Чекмагуш),

Юноши

1 место — «Шторм» (Баймак),

2 место — «РИЛИ» (Уфа),

3 место — «BEASTS» (Павловка).

Добавим, чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» проводится в рамках гранта Главы Башкирии при поддержке фонда содействия гражданскому обществу республики.