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Сегодня, 09:39

В Уфе ветераны боевых действий проведут матчи кубка союза генералов и адмиралов Башкирии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Уфе состоится футбольный турнир на кубок «Союза генералов и адмиралов Республики Башкортостан», посвящённый Дню защитника Отечества. В нём примут участие ветераны боевых действий ФК «Шурави», представители министерств и ведомств, ассамблеи народов Евразии в РБ в объединённой команде ФК «Ватан — Z», ФК «Галле», команда столичного дворца спорта. В турнире также состоится товарищеский матч между юношескими командами «Уфа» и «Виктория».

По словам министра спорта Башкирии Руслана Хабибова, футбол популярен в республике, в него играют как на профессиональном, так и любительском уровнях.

«Взрослые также с удовольствием участвуют в различных футбольных соревнованиях. Организация и проведение турнира с участием ветеранов боевых действий, государственных служащих, представителей правоохранительных органов, органов судебной власти яркое тому свидетельство», — сказал Руслан Хабибов информагентству «Башинформ».

Генерал-майор Марат Магадеев отметил, что сейчас становится особенно актуальной задача воспитания не только спортивного характера, но и патриотического духа. И именно спорт формирует в молодёжи духовно-нравственные ориентиры, гражданственность и культуру.

«Отрадно, что турнир стал ежегодным и сегодня не только мы, ветераны боевых действий, планируем поиграть в футбол, но и наши дети, внуки», — добавил капитан команды «Шурави» Михаил Горбунов.

Турнир организуют министерство спорта Башкирии, союз генералов и адмиралов республики, региональная федерация футбола при поддержке представительства ассамблеи народов Евразии в РБ.

Турнир пройдёт 26 февраля на стадионе школы №7. Начало в 12.00.

6+

минспорта РБ
Фото:минспорта РБ
Автор:Эдуард Кускарбеков
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