Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.83
-0.22
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 21:26

В Уфе начинаются соревнования первенства ПФО по спортивной гимнастике

министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ

Сегодня, 21 февраля, в Уфе дали старт первенству Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Торжественное открытие соревнований состоялось в центре гимнастики Светланы Хоркиной, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта Башкирии.

министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ

В столицу Башкирии на турнир приехали гимнастки из 11 регионов страны. Уже завтра за звание лучших среди юниорок начнутся соревнования по программам мастеров спорта (14-15 лет) и кандидатов в мастера спорта (13 лет), а также по программе первого спортивного разряда (11-12 лет). Они будут бороться за награды в личном многоборье и в отдельных видах многоборья.

министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ
Видео:министерство спорта РБ

«В очередной раз убеждаюсь, что центр гимнастики Светланы Хоркиной — один из лучших спортивных комплексов страны, где с гордостью можно проводить соревнования на самом высоком уровне», — отметил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своём телеграм-канале.

Добавим, официальное открытие центра гимнастики Светланы Хоркиной состоялось летом прошлого года, сообщало информагентство «Башинформ». Напомним, семилетняя гимнастка Дарья Крутько из Уфы 10 октября 2018 года во время общения с президентом России Владимиром Путиным на проходящем в Ульяновске спортивном форуме «Россия – спортивная держава» попросила у главы государства прыжковую яму для спортивного зала. Владимир Путин пообещал исполнить мечту и в итоге было решено построить новый спортивный объект.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика