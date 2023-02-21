В Уфе начинаются соревнования первенства ПФО по спортивной гимнастике

Сегодня, 21 февраля, в Уфе дали старт первенству Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Торжественное открытие соревнований состоялось в центре гимнастики Светланы Хоркиной, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта Башкирии.
В столицу Башкирии на турнир приехали гимнастки из 11 регионов страны. Уже завтра за звание лучших среди юниорок начнутся соревнования по программам мастеров спорта (14-15 лет) и кандидатов в мастера спорта (13 лет), а также по программе первого спортивного разряда (11-12 лет). Они будут бороться за награды в личном многоборье и в отдельных видах многоборья.
«В очередной раз убеждаюсь, что центр гимнастики Светланы Хоркиной — один из лучших спортивных комплексов страны, где с гордостью можно проводить соревнования на самом высоком уровне», — отметил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своём телеграм-канале.
Добавим, официальное открытие центра гимнастики Светланы Хоркиной состоялось летом прошлого года, сообщало информагентство «Башинформ». Напомним, семилетняя гимнастка Дарья Крутько из Уфы 10 октября 2018 года во время общения с президентом России Владимиром Путиным на проходящем в Ульяновске спортивном форуме «Россия – спортивная держава» попросила у главы государства прыжковую яму для спортивного зала. Владимир Путин пообещал исполнить мечту и в итоге было решено построить новый спортивный объект.