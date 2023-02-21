В Уфе начинаются соревнования первенства ПФО по спортивной гимнастике

«В очередной раз убеждаюсь, что центр гимнастики Светланы Хоркиной — один из лучших спортивных комплексов страны, где с гордостью можно проводить соревнования на самом высоком уровне», — отметил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов в своём телеграм-канале.

Добавим, официальное открытие центра гимнастики Светланы Хоркиной состоялось летом прошлого года, сообщало информагентство «Башинформ». Напомним, семилетняя гимнастка Дарья Крутько из Уфы 10 октября 2018 года во время общения с президентом России Владимиром Путиным на проходящем в Ульяновске спортивном форуме «Россия – спортивная держава» попросила у главы государства прыжковую яму для спортивного зала. Владимир Путин пообещал исполнить мечту и в итоге было решено построить новый спортивный объект.