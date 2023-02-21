Армрестлер с ПОДА из Башкирии стал дважды призёром чемпионата России

Армрестлер из Нефтекамска Евгений Семёнов стал дважды призёром чемпионата России, сообщили информагентству «Башинформ».

В первый соревновательный день в борьбе на левой руке Евгений Семёнов занял четвёртое место, а во второй день в борьбе на правой руке — второе. В результате по сумме очков за двоеборье он стал бронзовым призёром чемпионата России.

Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Орле с 13 по 17 февраля. Евгений Семёнов представил Башкирию в классе PIU (среди спортсменов, соревнующихся стоя).