В Уфе откроется скалодром: преодолеть новые высоты сможет любой желающий

Многие родители ищут в Уфе места и возможности для физического и интеллектуального развития своих детей. Этот вопрос актуален и для самих взрослых, поскольку за последнее время они начали серьёзнее относиться к своему здоровью и тонусу. Многие из них отдают предпочтение новой точке физкультурной активности, центру развития и спорта «Октябрьский», расположенному в столице Башкирии в здании одноимённого торгового комплекса по улице Лесотехникума (дом № 49/1). Член регионального штаба ОНФ, генеральный директор ТК «Октябрьский» Денис Мусин рассказал информагентству «Башинформ», как появился уникальный спортивно-физкультурный объект и почему он востребован среди горожан и гостей столицы.
В прошлом году большая часть собственников помещений торгового комплекса «Октябрьский» выбрала новый путь развития. Предприниматели пришли к выводу, что пришла пора перепрофилировать своё направление деятельности и предоставить жителям Уфы и пригорода столицы доступные ресурсы для занятий физкультурой и спортом.
«Уверен, многие жители не только Уфы, но и всей Башкирии помнят рынок „Октябрьский“ недалеко от ипподрома „Акбузат“. Предприниматели предлагали населению по довольно доступной цене качественные одежду, обувь, товары широкого потребления. Среди покупателей было много студентов, пенсионеров, бюджетников. Но жизнь на месте не стоит. Рынок торговли перенасыщен, люди могут покупать практически всё и везде. А вот доступность массовыми занятиями физкультурой и спортом только начинает набирать обороты. Поэтому, обсудив с коллегами реалии городской жизни, решили на имеющихся площадях разместить то, что интересно современному горожанину. А это крепкий, здоровый организм, активность, потребность в движении. Так появился центр развития и спорта „Октябрьский“, в котором уфимцы и гости столицы под руководством опытных тренеров и педагогов смогут стать сильными, ловкими, умелыми людьми», — говорит Денис Мусин.
Сегодня в центре развития и спорта «Октябрьский» действуют спортивный клуб каратэ «Лидер», центр специальной подготовки «Геккон», созданный при поддержке федерации практической стрельбы РБ для детей и взрослых, тактический клуб «Электронная зарница», школа роллеров, а также танцевальные студии и ремесленные секции.
Недавно в «Октябрьском» открылся центр настольного тенниса «ТОП СПИН». Он является крупнейшим в Башкирии и стал точкой притяжения любителей этого популярного вида спорта. Те, кто впервые взял в руки ракетку, могут положиться на помощь тренеров высшей категории. Также в центре открыты четыре детские группы.
В зале расположены 14 теннисных столов, при этом в нём совершенно не тесно, все могут заниматься в комфортных условиях. Недавно в этом смогла убедиться прославленная теннисистка, уроженка Уфы Елена Прокофьева, посетившая «ТОП СПИН». Обладательница чемпионского титула параолимпийских игр в Токио (2021) показала юным спортсменам мастер-класс и оценила возможности спортивного объекта. Елена Прокофьева отметила, что для любителей настольного тенниса созданы все необходимые условия для достижения побед.
Ещё один важный проект, который реализуют в центре развития и спорта «Октябрьский» — это скалодром. Проверить свои способности «человека-паука» на вертикальной стене сможет любой желающий — от ребёнка до пенсионера.
«На скалодроме кроме спортсменов могут позаниматься и те, кто далёк от этого вида спорта. Опытные наставники, за плечами которых несколько сотен километров высоты, научат их преодолевать не только отвесные преграды, но и свои страхи. Кроме того, мы ждём и трудовые коллективы. Почему бы им не устроить между собой состязания? Поверьте, это очень интересно и увлекательно. Впрочем, посетители нашего центра скоро сами в этом смогут убедиться», — говорит Денис Мусин.
Скалодром — отличное времяпрепровождение. В этом убеждён известный в Уфе и за пределами столицы хирург, кандидат медицинских наук, кандидат в мастера спорта по туризму Евгений Ионис.
«При скалолазании, пусть даже если это на скалодроме, человек получает удовольствие от владения своим телом. У него развивается координация движения, начинают работать даже те мышцы, которые в обычной жизни особо то и не работают. Выправляется осанка, развивается гибкость. Но надо помнить, что, как и в природных условиях, прежде чем подняться по стене, необходимо разогреть мышцы. Если вы ни разу не лазали, то естественно, будет недоверие к верёвке, на которой, в случае срыва, вы повиснете. Доверьтесь ей, она две тонны выдерживает. Обязательное условие — заниматься под руководством опытных скалолазов, которые подскажут технические приёмы, подстрахуют и обучат правильной страховке. Должен заметить, что противопоказаниями к занятиям скалолазанием являются свежие травмы. Поэтому, прежде чем лезть на стенку, лучше обсудить это с доктором. При соблюдении всех этих правил, скалолазание гармонично разовьёт тело. Лично я, в свои 58 лет, с удовольствием хожу на скалодром, когда удаётся выкроить время», — сказал Евгений Ионис.
Денис Мусин добавил, что главная цель центра развития и спорта «Октябрьский» — доступный для всех спорт, особенно для детей. Он подчеркнул, что человек должен закалять своё тело в любом возрасте. А для этого не ограничиваться стенами квартиры или прогулками в парке, а довериться тем, кто уже прошёл этот путь и ставит перед собой новые вершины.