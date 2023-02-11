В Уфе откроется скалодром: преодолеть новые высоты сможет любой желающий

Многие родители ищут в Уфе места и возможности для физического и интеллектуального развития своих детей. Этот вопрос актуален и для самих взрослых, поскольку за последнее время они начали серьёзнее относиться к своему здоровью и тонусу. Многие из них отдают предпочтение новой точке физкультурной активности, центру развития и спорта «Октябрьский», расположенному в столице Башкирии в здании одноимённого торгового комплекса по улице Лесотехникума (дом № 49/1). Член регионального штаба ОНФ, генеральный директор ТК «Октябрьский» Денис Мусин рассказал информагентству «Башинформ», как появился уникальный спортивно-физкультурный объект и почему он востребован среди горожан и гостей столицы.

В прошлом году большая часть собственников помещений торгового комплекса «Октябрьский» выбрала новый путь развития. Предприниматели пришли к выводу, что пришла пора перепрофилировать своё направление деятельности и предоставить жителям Уфы и пригорода столицы доступные ресурсы для занятий физкультурой и спортом.

«Уверен, многие жители не только Уфы, но и всей Башкирии помнят рынок „Октябрьский“ недалеко от ипподрома „Акбузат“. Предприниматели предлагали населению по довольно доступной цене качественные одежду, обувь, товары широкого потребления. Среди покупателей было много студентов, пенсионеров, бюджетников. Но жизнь на месте не стоит. Рынок торговли перенасыщен, люди могут покупать практически всё и везде. А вот доступность массовыми занятиями физкультурой и спортом только начинает набирать обороты. Поэтому, обсудив с коллегами реалии городской жизни, решили на имеющихся площадях разместить то, что интересно современному горожанину. А это крепкий, здоровый организм, активность, потребность в движении. Так появился центр развития и спорта „Октябрьский“, в котором уфимцы и гости столицы под руководством опытных тренеров и педагогов смогут стать сильными, ловкими, умелыми людьми», — говорит Денис Мусин.

Сегодня в центре развития и спорта «Октябрьский» действуют спортивный клуб каратэ «Лидер», центр специальной подготовки «Геккон», созданный при поддержке федерации практической стрельбы РБ для детей и взрослых, тактический клуб «Электронная зарница», школа роллеров, а также танцевальные студии и ремесленные секции.