В Уфе число активных любителей спорта с 2022 года превысило 500 тысяч человек

В Уфе выросло количество горожан, систематически занимающихся спортом. В 2022 году их число выросло с 50,7 до 54,1%. Об этом информагентству «Башинформ» сообщили в столичной администрации. В мэрии отметили, что в прошлом году в Уфе состоялось 1685 спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 500 тысяч горожан.

В столичной администрации сообщили, что рост числа любителей спорта требует строительства новых спортивных объектов, а также модернизация существующих. Тем более, согласно указу Президента России Владимира Путина к 2030 году доля любителей спорта должна вырасти до 70%.

«Чтобы внести существенный вклад в достижение данного показателя, конечно, нужно возведение новых спортивных объектов рядом с местом проживания горожан. Ежегодно в районах города строятся спортивные площадки шаговой доступности, в том числе благодаря программам «Башкирские дворики», «Депутатские наказы», поддержки местных инициатив», – говорит начальник управления по физической культуре и спорту администрации Уфы Егор Сорокин.

Напомним, к 450-летнему юбилею Уфы в столице строятся центр борьбы, центр фехтования и комплекс сооружений для гребного слалома.