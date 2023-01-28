Сегодня, 28 января, белорусская теннисистка Арина Соболенко стала обладательницей чемпионского титула турнира Australian Open — 2023. Она одержала победу в финале над россиянкой Еленой Рыбакиной, выступающей за Казахстан, сообщает Чемпионат. Напомним, сегодня в Австралии состоялся финальный матч в женском одиночном разряде.

Арина Соболенко в текущем сезоне не потерпела ни одного поражения. Сильнейшая теннисистка планеты во многом связывает свой успех с поддержкой своего возлюбленного Константина Кольцова, который входит в тренерский штаб хоккейного клуба «Салават Юлаев». Как сообщает «Чемпионат», Константин Кольцов был замечен на трибунах соревнований с участием Арины Соболенко ещё в 2021 году. С тех пор именитые спортсмены начали выкладывать в соцсети совместные фотографии, в которых они признавались друг другу в любви.

Издание пишет, что Константин Кольцов и Арина Соболенко в настоящее время стараются больше времени проводить вместе, насколько им это позволяет их плотный спортивный график.

Напомним, сейчас тренер «юлаевцев» Константин Кольцов и главный тренер уфимской дружины Виктор Козлов готовятся к заключительному матчу 11-й домашней серии текущего Фонбет регулярного чемпионата КХЛ. Уже завтра на льду «Уфа-Арены» состоится встреча с нижнекамским «Нефтехимиком». Предыдущая выездная игра с командой из Татарстана завершилась поражением гостей, сообщало информагентство «Башинформ».

Добавим, Константин Кольцов — настоящая легенда «Салавата Юлаева». При нём уфимцы добились двух главных побед в истории клуба — в чемпионате России и Кубке Гагарина. Всего за «Салават Юлаев» Кольцов сыграл 316 матчей.