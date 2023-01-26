Хоккеист «Толпара» стал автором третьего в истории МХЛ самого быстрого гола

Хоккеист уфимской молодёжной команды «Толпар» Артём Горшков показал самый быстрый гол. Форвард отличился в матче с «Молотом», который состоялся в Перми 25 января. Хоккеист забросил шайбу в ворота на 6-й секунде.

Быстрая заброшенная с начала игры шайба стала третьим по счёту в истории МХЛ быстрым голом. Ранее только быстрее были Виктор Шахворостов («Ирбис», 2016 год, 4-я секунда) и Денис Шинкаренко («Атланты», 2017 год, 5-я секунда).

В матче регулярного чемпионата МХЛ в овертайме «Толпар» обыграл «Молот» со счётом 3:2. Среди уфимцев также отличились Булат Ахсянов (0:2, 5-я минута). В команде из Перми голы забили Владислав Баснев (1:2, 8-я минута) и Дмитрий Лобанов (2:2, 58-я минута). Автором победного гола стал Филипп Пермяков.

Следующую игру «толпаровцы» проведут в Ханты-Мансийске 30 и 31 января, где сразятся с «Мамонтами Югры».