Спортивной школе имени Гастелло в Уфе предоставят субсидию на 17,4 млн рублей

Спортивной школе имени Николая Гастелло в Уфе будет предоставлена субсидия в размере 17,4 млн рублей. Средства поступят до конца текущего года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Эти средства предусмотрены на спортивную подготовку по олимпийским и неолимпийским видам спорта, на выполнение работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физкультуры и спорта среди различных групп населения и другие цели. Спортивная школа на базе стадиона имени Н. Гастелло создана еще летом этого года. Сейчас идет процесс передачи имущества в республику, и мы обеспечиваем спортшколу финансированием для того, чтобы стадион сохранил свою направленность и продолжил работу», – написал вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов на своей странице во «ВКонтакте».

В спортшколе будут сохранены все спортивные секции и кружки.