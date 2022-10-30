Уфимская «Агидель» всухую разгромила челябинских «Белых Медведиц»

Женская хоккейная команда «Агидель» обыграла челябинских «Белых Медведиц», забросив четыре безответные шайбы, и возглавила турнирную таблицу. Матч состоялся сегодня в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2022/23.

Голами отличились Ольга Сосина, Мария Баталова, Ксения Тюрина и Вероника Коржакова.

«Хороший матч, хороший соперник. В этом году они укрепились. Мы играли на победу, пытались реализовывать свои моменты. Еще чуть-чуть, и счет был бы больше», ‒ прокомментировала победу защитник «Агидели» Мария Печникова.

«Соперник хороший. Мы играли много в меньшинстве, тем самым давали им шанс себя проявить. Хорошо, что сыграли на ноль и реализовали свои моменты», ‒ отметила форвард Ксения Тюрина.