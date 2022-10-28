В Уфе пройдет Кубок России по греко-римской борьбе на призы Главы Башкортостана

Сегодня, 28 октября, в Уфе стартует Кубок России в личном и командном зачете по греко-римской борьбе среди мужчин на призы Главы Республики Башкортостан. В соревнованиях примут участие 150 спортсменов из 30 регионов России. Башкирию представят 15 спортсменов. Турнир продлится до 30 октября.
Торжественная церемония открытия Кубка России состоится в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
Как сообщили в министерстве спорта республики, победителям в 10 весовых категориях будет присвоено звание мастера спорта России.
Расписание соревнований (время уфимское)
28 октября (пятница):
10:00 - 17:00 - Предварительные поединки весовых категорий 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг
17:00 - 17:30 – Торжественная церемония открытия
18:00 - 19:00 - Полуфинальные поединки весовых категорий 55 кг, 63 кг, 72 кг,
82 кг, 97 кг
29 октября (суббота):
10:00 - 17:00 - Предварительные поединки весовых категорий 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 130 кг
16:00 - 17:00 - Полуфинальные поединки весовых категорий 60 кг, 67 кг, 77 кг,
87 кг, 130 кг
17:00 - 19:00 - Финальные поединки и награждение весовых категорий 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг
30 октября (воскресенье):
10:00 - 12:00 - Утешительные встречи весовых категорий 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 130 кг
12:00 - 15:00 - Финальные поединки и награждения весовых категорий 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 130 кг.