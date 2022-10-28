В Уфе пройдет Кубок России по греко-римской борьбе на призы Главы Башкортостана

Сегодня, 28 октября, в Уфе стартует Кубок России в личном и командном зачете по греко-римской борьбе среди мужчин на призы Главы Республики Башкортостан. В соревнованиях примут участие 150 спортсменов из 30 регионов России. Башкирию представят 15 спортсменов. Турнир продлится до 30 октября.

Торжественная церемония открытия Кубка России состоится в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

Как сообщили в министерстве спорта республики, победителям в 10 весовых категориях будет присвоено звание мастера спорта России.

Расписание соревнований (время уфимское)

28 октября (пятница):

10:00 - 17:00 - Предварительные поединки весовых категорий 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг

17:00 - 17:30 – Торжественная церемония открытия

18:00 - 19:00 - Полуфинальные поединки весовых категорий 55 кг, 63 кг, 72 кг,

82 кг, 97 кг

29 октября (суббота):

10:00 - 17:00 - Предварительные поединки весовых категорий 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 130 кг

16:00 - 17:00 - Полуфинальные поединки весовых категорий 60 кг, 67 кг, 77 кг,

87 кг, 130 кг

17:00 - 19:00 - Финальные поединки и награждение весовых категорий 55 кг, 63 кг, 72 кг, 82 кг, 97 кг

30 октября (воскресенье):

10:00 - 12:00 - Утешительные встречи весовых категорий 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 130 кг

12:00 - 15:00 - Финальные поединки и награждения весовых категорий 60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг, 130 кг.