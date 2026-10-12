В Башкирию возвращается 20-градусное тепло

На территории Башкирии сохраняется теплая погода. По данным сотрудников регионального Гидрометцентра, в республике сохранится юго-западный и южный умеренный ветер, а воздух днем, 13 октября, прогреется до +17, +22°. Ночами все так же прохладно -+4, +9°, местами до -1°.

14 октября — без существенных осадков. Характер погод никак не изменится, поэтому жители Башкирии смогут еще насладится теплыми осенними днями.