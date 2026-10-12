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14:12 (UTC+5), 12 Октября 2026

Психолог из Уфы объяснила причину «сезонного набора веса»

Осенью многие замечают, что начинают набирать вес.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По словам доктора биологических наук, доцента, регионального представителя Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии в РБ Регины Халфиной, это связано с естественными изменениями в поведении человека под влиянием погоды.

«С понижением температуры внешней окружающей среды человек начинает употреблять больше углеводной пищи, отсюда мы наблюдаем такой „сезонный набор веса“ в осенне-зимний период, — сказала в беседе с журналистом „Башинформа“ Регина Халфина.  — Кроме того, причиной набора веса может быть не только эволюционная тяга к углеводам, но и снижение физической активности из-за непогоды, а также сезонное снижение настроения, когда еда используется как компенсация».

Как поясняет эксперт, организм ищет утешение и энергию в еде. Тяга к хлебу, сладостям и другим продуктам с высоким содержанием углеводов объясняется стремлением мозга получить порцию удовольствия и восполнить недостаток положительных эмоций из-за ухудшения погодных условий.

Чтобы не набрать лишний вес, психолог советует осознаннее относиться к своему рациону, поддерживать физическую активность, которая помогает сохранять баланс гормонов радости без лишних калорий, следить за режимом сна и питания. Кроме того, важно включать в рацион продукты, богатые витаминами группы B, а также принимать добавки с витамином D по рекомендации врача.

По мнению специалиста, главное — не игнорировать изменения в своём состоянии и вовремя корректировать образ жизни, чтобы осень прошла комфортно для психического состояния и фигуры.

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