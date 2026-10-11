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08:00 (UTC+5), 11 Октября 2026

В Башкирии воздух прогреется до +21°С

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Эдуард Кускарбеков ИА «Башинформ»
Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Башгидрометцентре сообщили, какой будет погода в республике в ближайшие дни. В регионе ожидается умеренный ветер, местами небольшой дождь и заметный перепад температур.

Сегодня, 11 октября, местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +5, +10°, при прояснениях опустится до 0°. Днём потеплеет до +14, +19°.

12 октября существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха будет +3,  +8°, местами возможны заморозки до -2°. Днём столбики термометров покажут +14, +19°.

13 октября осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха составит +3, +8°, местами до -2°. Днём воздух прогреется до +16, +21°.

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